Roku désactive son service pour les utilisateurs qui n’ont pas accepté son nouveau CLUF

Ces derniers jours les abonnés à Roku ont eu une mauvaise surprise en allumant leur téléviseur : la société les oblige en effet à consentir à un CLUF (contrat de licence utilisateur final) qui contient de nouvelles conditions de résolution des litiges pour pouvoir accéder à leur appareil. Le service Roku n’est donc plus utilisable sans cette validation de l’utilisateur. Les abonnés au service de streaming ont reçu un e-mail la veille indiquant que Roku avait modifié ses conditions de résolution des litiges, qui décrivent la façon dont les plaintes doivent être traitées. En continuant d’utiliser les produits ou services de Roku, les utilisateurs acceptent donc de facto ces conditions mises à jour, alors même que certains changements sont à même de susciter la polémique.

La désinscription sous conditions elle-aussi…

En effet, ce qui est réellement nouveau dans le CLUF est une section entière sur la « Résolution Informelle des Litiges », exigeant que toute personne ayant des réclamations légales les présente d’abord aux avocats de Roku. Après cette procédure « Meet-and-Confer » , Roku fera une « offre équitable et basée sur les faits » afin de résoudre le litige, avec en sus un pré-arbitrage permettant d’éloigner encore davantage les menaces de plaintes légale. Cette modification ds termes avait été décidée à l’automne dernier, mais n’est donc entrée en vigueur que tout récemment. Pire encore pour les abonnés de Roku, il n’est pas non plus possible de se désinscrire au service sans avoir préalablement accepté les nouveaux termes du CLUF, un « forçage » qui suscite déjà une énorme polémique et pourrait bien aboutir in fine… à une plainte en bon et dû forme.