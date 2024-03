Waze ajoute des alertes pour les changements de limitation de vitesse, les dangers et plus

Waze annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés au niveau de son application qui vont aider les conducteurs pendant leur trajet. Cela inclut de nouvelles alertes concernant les changements de limitation de vitesse, les ralentisseurs, les ronds-points et plus encore.

Six nouveautés sur Waze

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans un rond-point, surtout si vous êtes dans un nouveau quartier. Désormais, avec l’aide des membres de la communauté locale de Waze, vous saurez clairement quand entrer, quelle voie choisir et où sortir pour ne pas rater votre virage. La nouveauté sera disponible ce mois-ci pour les utilisateurs d’Android et plus tard cette année pour les utilisateurs d’iOS.

Désormais, vous pouvez être alerté à l’avance lorsque des véhicules d’urgence, comme une ambulance, sont arrêtés le long de votre itinéraire afin d’adapter votre conduite en fonction des besoins — ce qui vous permet, ainsi qu’aux premiers secours, d’être plus en sécurité. Cette mise à jour est disponible dès maintenant pour les conducteurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France sur Android et iOS, et d’autres pays seront bientôt concernés.

Grâce aux informations actualisées de Waze sur les limitations de vitesse dans le monde, vous recevrez des alertes lorsque la vitesse est sur le point de diminuer le long de votre itinéraire, ce qui vous donnera plus de temps pour ralentir et vous adapter. Cette fonctionnalité sera déployée ce mois-ci pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Waze vous avertit déjà des dangers tels que les nids-de-poule, les passages à niveau et le mauvais temps. Désormais, vous recevrez également des alertes concernant les virages serrés, les dos d’âne et les péages, afin que vous puissiez vous préparer et conduire de manière plus fluide et plus sûre. Ces alertes sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS ce mois-ci.

De nombreux conducteurs Waze préfèrent emprunter leurs itinéraires favoris pour se rendre à des endroits fréquemment visités, comme leur domicile ou leur lieu de travail, même s’il ne s’agit pas de l’option la plus rapide. À partir de ce mois-ci, Waze facilite l’affichage d’informations sur les itinéraires habituels, y compris les mises à jour du trafic en direct et les retards en cours de route. Vous pouvez utiliser ces informations pour comparer rapidement vos itinéraires préférés avec d’autres itinéraires et choisir celui qui vous convient le mieux. Cette mise à jour sera disponible ce mois-ci sur Android et iOS.

Enfin, Waze s’associe avec Flash pour offrir encore plus d’informations utiles sur les parkings, notamment leur coût, s’ils sont couverts, s’ils sont accessibles aux fauteuils roulants, s’il existe des options de voiturier et si des bornes de recharge pour voiture électrique sont disponibles. Il est même possible de réserver une place de parking directement depuis l’application Waze pour gagner du temps. Cette nouveauté est réservée aux États-Unis et au Canada, avec un déploiement pour les prochaines semaines sur iOS et Android.