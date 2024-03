Digital Markets Act (DMA) : Google précise les points qui vont changer

Le Digital Markets Act (DMA) entrera en vigueur dans quelques jours, le 7 mars exactement, et les grands groupes de la tech américaine se mettent au diapason des nouvelles règles européennes. Au vu de sa position dominante sur le moteur de rechercher et les services web, Google n’est pas le dernier à se mettre en conformité. La firme de Mountain View précise dans une note de blog tous les poins qui vont changer à partir du 7 mars. La principale nouveauté, la plus visible aussi pour les utilisateurs européens, c’est la fin des liens internes aux services google dans le moteur de recherche. En d’autres termes, Google ne pourra plus rediriger l’utilisateur vers l’un de ses services. Cela concerne aussi bien Google Maps (pas sûr qu’on y gagne à l’usage en revanche), Google Flights voire même Google Shopping. Une révolution, pas moins.

Sur Android, le choix du navigateur et du moteur de recherche par défaut

Histoire de « contourner » les règles très strictes du DMA, Google demandera tout de même à l’utilisateur l’autorisation de lier ses services à la recherche : « Aujourd’hui, les utilisateurs de l’UE peuvent consulter les paramètres de leur compte Google et choisir s’ils souhaitent continuer à partager des données entre les services Google en les reliant. Les utilisateurs peuvent également voir de nouvelles bannières de consentement leur demandant s’ils souhaitent associer leurs services Google. » A l’instar de ce qui s’était produit à la grande époque où Internet Explorer était ultra dominant, l’utilisateur pourra aussi choisir son navigateur par défaut et son moteur de recherche sur Android, et ce dès la première activation de l’appareil. Il en ira bientôt de même pour les utilisateurs Chrome et iOS.

Concernant Google Play, les modifications sont identiques à celles demandées à l’App Store (bien plus médiatisé). Les développeurs Android pourront ainsi désormais inclure des liens vers des services ou apps moins chers que ceux proposés dans la boutique applicative, ce qui a forcément du sens lorsque le dit service/app est disponible en ligne à un prix plus doux (et surtout sans la commission d’Apple et de Google forcément). Un autre changement important vise à permettre une meilleure gestion des données destinées aux développeurs : une API sera bientôt disponible, qui garantira la portabilité des données destinées aux devs, d’un service Google vers un service tiers. Et évidemment, les boutiques tierces seront autorisées, un point qui là encore concerne aussi iOS.