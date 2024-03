Le Robot Sauvage : les créateurs de Dragons dévoilent leur prochain chef d’oeuvre (trailer + date de sortie)

Dreamworks revient aux affaires, et après les tristes ratages de Disney, cela ne pouvait pas mieux tomber. Le Robot Sauvage est le prochain chef d’oeuvre de Chris Sanders, à qui l’on doit déjà la superbe trilogie Dragons. Basé sur l’ouvrage éponyme de Peter Brown (disponible sur Amazon), Le Robot Sauvage raconte l’histoire singulière de la « robotte » Roz Lorsque cette dernière « ouvre les yeux pour la première fois, elle découvre qu’elle est seule sur une île isolée et sauvage. » Ce sera donc auprès des animaux de la forêt que Roz poursuivra son apprentissage et sa formation d’IA, une perspective d’évolution que n’avaient pas anticipé ses créateurs. Le premier trailer, évidemment très prometteur, nous dévoile un film d’animation empruntant le joli style graphique du second opus du Chat Potté. Pour le reste, l’animation est (forcément) impeccable, et l’on surprend même une séquence dramatique qui fait un gros clin d’oeil au chef d’oeuvre Bambi. Autre influence, Roz lui-même ressemble énormément au robot jardinier du film d’animation Le Château dans le Ciel du studio Ghibli.

Comme on peut s’en douter, la douce quiétude de Roz et de ses amis de la forêt sera bientôt troublée par ces sempiternels humains destructeurs de tout ce qui est beau. On craint déjà le pire pour la fin de l’histoire et l’on se dit qu’il vaudra mieux ne pas oublier son paquet de mouchoirs. Le Robot Sauvage sera visible en salles le 9 octobre prochain.