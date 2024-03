Anthropic affirme que son chatbot Claude 3 surclasse GPT-4 (ChatGPT) dans plusieurs « benchmarks clefs »

Le secteur des chatbots-IA ne se limite pas à ChatGPT. Anthropic, une entreprise fondée par d’anciens employés d’OpenAI affirme que Claude 3, la nouvelle itération de son modèle de langue, surpasse ChatGPT ainsi que Gemini (Google) dans plusieurs benchmarks clés, atteignant même des performances « quasi-humaines » dans certaines tâches. Claude 3 comprend trois chatbots : Haiku, Sonnet et Opus. Sonnet. Les deux premiers sont à accès gratuits (après une simple inscription par e-mail), tandis qu’Opus, le modèle le plus puissant, est disponible contre un abonnement de 20 dollars/mois. A l’instar de ChatGPT (qui intègre le générateur d’images DALL-E), ce dernier prend en charge à la fois les le texte et l’image. Les développeurs peuvent intégrer Opus et Sonnet dans leurs apps via les APIs disponibles, et il en sera bientôt de même pour Haiku.

Claude 3 surpasse GPT-4 dans le raisonnement de niveau universitaire

Ces LLMs promettent des réponses en temps réel pour le chat, les auto-complétions ainsi que l’extraction de données, et gèrent des instructions complexes avec une précision accrue. Les benchs disponibles montrent ainsi qu’Opus surclasse assez largement GPT-4 et Gemini dans le raisonnement de niveau universitaire ainsi que d’autres tâches, marquant une avancée plus que significative par rapport aux versions précédentes de Claude.

Haiku se distingue de son côté comme le modèle le plus rapide et le plus efficace, capable de traiter rapidement des données complexes. Claude 3 traite également divers formats visuels, (PDF, organigrammes, diapositives, etc.), le tout avec avec une compréhension nuancée des prompts. A noter que Claude 3 fonctionne à partie des services de cloud Amazon Web Services et Google Cloud. Pour rappel, Amazon a investi pas moins de 4 milliards de dollars dans Anthropic.