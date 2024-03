Android XR : Meta refuse un partenariat avec Google

Face à l’offensive de Microsoft sur l’IA, Google semble chercher de nouveaux alliés. Si l’on en croit le site The Information, Google aurait chercher à nouer un partenariat avec Meta concernant Android XR, mais la firme de Zuckerberg aurait décliné la proposition. Google souhaitait principalement intégrer les technologies d’Android XR (la version d’Androïd pour les casques XR) dans les casques Meta Quest 2&3, ce qui aurait en contrepartie apporté de nouvelles apps et services à l’écosystème XR de Meta.

Meta veut garder la main sur l’écosystème logiciel du Meta Quest

Le géant du réseau social aurait donc refusé cette offre, à priori parce que cette dernière impliquait de passer l’OS du Meta Quest à la dernière version d’Android… alors même que Meta utilise déjà une version open source du système d’exploitation de Google ! Meta serait en fait intéressé par les apps de Google, mais pas au prix d’un abandon de son Quest Store au seul profit du Play Store, Google cherchant à reproduire avec Meta le modèle OEM Android déjà accepté par de nombreux fabricants de smartphones.

Deux stratégies irréconciliables ?

Malgré la fin de non recevoir de Meta, la firme de Mountain View aurait indiqué que « la porte restait ouverte ». En d’autres termes, les intérêts commerciaux en jeux sont à ce point importants qu’il n’est pas question de se séparer en mauvais terme (sait-on jamais…). Meta ne veut pas abandonner l’écosystème logiciel du Meta Quest à Google, sachant que les casques sont déjà presque vendus à perte et que la rentabilité de Meta (non atteinte jusqu’ici) repose essentiellement sur les services et les apps rattachés à cet écosystème., tandis que du côté de Google, Meta représente actuellement le marché VR le plus important en volume, et donc un partenaire stratégique crucial pour l’extension d’Android XR dans le secteur de la réalité mixte. Deux points de vue jusqu’ici irréconciliables…