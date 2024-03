X : après l’audio, les vidéos en direct arrivent sur Spaces

C’est une fonction très attendue qui vient de débarquer sur X… qui se transforme de plus en plus en une plateforme globale, ainsi que le souhaitait d’ailleurs Elon Musk lors du rachat de Twitter. La diffusion de vidéos direct-live est désormais possible sur X via la fonction Spaces, qui permettait déjà de créer des sessions audio en direct et était utilisée pour des conférences audio par exemple, un format tout de même plus « gérable » pour les contenus « lourds » qu’un long tweet saucissonné en plusieurs parties. Il est donc maintenant possible de démarrer une vidéo en direct et de lancer des invitations, de la même façon que pour les sessions purement audio.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏 Here's how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU — DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024

X a aussi ouvert une page consacrée à cette nouvelle fonction qui décrit les différentes étapes pour lancer une vidéo en direct-live à partir de Spaces, soit :

Étape 1

Appuyez sur l’icône dans l’éditeur.

Étape 2

Appuyez sur En direct dans le sélecteur du bas.

Étape 3

Saisissez une description optionnelle qui sera présentée sous forme de Tweet, et une localisation si vous le souhaitez.

Étape 4

Appuyez sur Passer en direct. Votre diffusion en direct, ainsi que la description et la localisation (le cas échéant), apparaîtront dans un Tweet dans le fil d’actualités de vos abonnés et sur votre profil.

La page explique aussi « Comment démarrer une diffusion en direct à l’aide d’un matériel ou d’un logiciel tiers » et se termine par un long FaQ qui aborde de nombreux points relatifs à la nouvelle fonction (réception de Push, commentaires sous la vidéo en direct, bloquage de certains utilisateurs, enregistrement des vidéos diffusées, etc.).