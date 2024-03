Facebook retire sa section News dans de nouveaux pays et arrête de payer les médias

Après avoir retiré sa section News en France, au Royaume-Uni et en Allemagne en décembre, Meta annonce sa suppression dès le début d’avril aux États-Unis et en Australie. Le groupe va également cesser de rémunérer les médias.

Les utilisateurs américains et australiens pourront toujours retrouver des articles de presse dans leur fil d’actualité grâce au partage de liens. Mais ça s’arrêtera là, ils n’auront plus le droit à une section dédiée à l’actualité avec une mise en forme spécifique. « Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort continu visant à mieux aligner nos investissements sur nos produits et services les plus appréciés par les utilisateurs », explique Meta. « En tant qu’entreprise, nous devons consacrer notre temps et nos ressources à ce que les gens nous disent vouloir voir davantage sur la plateforme, notamment les vidéos de courte durée ».

Le nombre d’utilisateurs de Facebook News en Australie et aux États-Unis a chuté de plus de 80% l’année dernière, indique Meta, reconnaissant au passage que ses utilisateurs ne viennent pas sur Facebook pour les actualités et la politique. « Ils viennent pour entrer en contact avec des personnes et découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles passions et de nouveaux intérêts », assure la société. Les actualités représentent moins de 3% de ce que les utilisateurs du monde entier voient dans leur fil d’actualité Facebook.

Une décision qui dérange en Australie

En attendant, cette décision d’arrêter Facebook News a un impact sur les relations avec les médias, puisque Meta annonce ne plus les rémunérer. Cela agace tout particulièrement le gouvernement australien qui estime que Meta manque à ses engagements.

« La décision de Meta de ne plus payer pour le contenu d’information dans un certain nombre de juridictions représente un manquement à son engagement envers la viabilité des médias d’information australiens », a déclaré la ministre australienne des Communications, Michelle Rowland. « Cette décision supprime une source importante de revenus pour les entreprises australiennes de médias d’information. Les éditeurs d’information australiens méritent une compensation équitable pour le contenu qu’ils fournissent », a-t-elle ajouté. Le gouvernement « étudiera toutes les options disponibles » pour résoudre le problème.