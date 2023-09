Facebook annonce la fin de sa section News en France et dans d’autres pays

Meta annonce l’abandon de l’onglet Facebook News à la fin de l’année sur ses principaux marchés européens, à savoir le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Il disparaitra au début de décembre.

Bien que les utilisateurs de Facebook pourront toujours lire et partager des articles sur leur fil d’actualité, Meta ne prendra plus en charge l’onglet News et ne conclura plus d’accords avec des médias pour fournir du contenu dans ces pays, qui comptent plus de 130 millions d’utilisateurs.

Meta ajoute :

Bien que nous allons supprimer Facebook News dans ces pays, nous honorerons nos obligations dans le cadre de tous les accords existants avec les éditeurs au Royaume-Uni, en France et en Allemagne jusqu’à ce qu’ils expirent. Cependant, afin de continuer à investir dans les produits et services qui stimulent l’engagement des utilisateurs, nous ne conclurons pas de nouveaux accords commerciaux pour les contenus d’actualités sur Facebook News dans ces pays et nous ne prévoyons pas d’offrir de nouveaux produits Facebook spécifiquement pour les éditeurs d’actualités à l’avenir.

Un élément intéressant est que Facebook admet que ses utilisateurs ne viennent pas sur sa plateforme pour lire l’actualité et découvrir le contenu politique. « Ils viennent pour entrer en contact avec des personnes et découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles passions et de nouveaux intérêts », indique le groupe. Il précise que les actualités représentent moins de 3% de ce que les internautes du monde entier voient dans leur fil d’actualité Facebook.

Pour rappel, Facebook News avait vu le jour en France en février 2022.