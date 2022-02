Facebook News débarque en France : un espace dédié à l’actualité

Ce 15 février marque le lancement de Facebook News en France. Il s’agit d’une nouvelle section sur le réseau social qui recense l’actualité de plusieurs médias. Le déploiement concerne aujourd’hui certains utilisateurs, tout le monde l’aura d’ici mai.

Mise en place de Facebook News en France

Le lancement de Facebook News en France a été possible à la suite de plusieurs accords signés avec des médias nationaux et régionaux. Ainsi, Meta, la maison-mère du réseau social, a signé avec l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), ce qui a permis de conclure des accords avec plus d’une centaine de médias. À ce titre, y sont inclus dès le lancement de nombreux quotidiens nationaux comme 20 Minutes, La Croix, Le Figaro, Le Journal du Dimanche, Le Parisien, ou encore Les Echos, ainsi que des quotidiens et hebdomadaires locaux comme La Dépêche du Midi, La Provence, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Télégramme, Nice-Matin ou Sud Ouest. D’autres accords concernent des partenariats avec BFMTV, Capital, Femme Actuelle, Gala, Geo, L’Équipe, L’Express, Libération, RMC et Voici.

Autre accord important : celui avec Media Services, filiale de l’AFP. Le groupe va veiller à ce que Facebook News offre une vue d’ensemble équitable des informations publiées par les éditeurs et les diffuseurs, dans une variété de domaines allant de la politique à l’actualité internationale, en passant par le divertissement et la science.

Un espace pour retrouver toute l’actualité

La plateforme permet de voir les principaux titres et actualités du jour, ainsi que des informations personnalisées en fonction de vos intérêts. Pendant les temps forts d’actualité, le service propose des condensés d’informations en temps réel, mettant en avant des couvertures sur les sujets prédominants. Aussi, cela permet aux utilisateurs de contrôler les articles qu’ils voient dans l’application, et d’explorer les actualités sur un large éventail de sujets. À noter que les articles d’actualité partagés par des personnes et des pages continueront d’apparaître dans le fil d’actualité, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les principales fonctionnalités de Facebook News sont :

Les actualités à la Une, sélectionnées par une équipe de journalistes indépendants, pour suivre l’actualité tout au long de la journée

Une personnalisation, qui s’appuie sur les actualités que les utilisateurs lisent, partagent et suivent, de sorte à leur permettre de découvrir de nouveaux médias

Des sections thématiques pour plonger dans l’économie, le divertissement, la santé, les sciences et technologies et le sport

Des outils de contrôle, pour que les utilisateurs choisissent les articles, les sujets ou les éditeurs qu’ils souhaitent voir

Des « collections », qui approfondissent de grands sujets d’actualité, comme les prochaines élections ou un événement sportif majeur, à travers plusieurs articles ou vidéos

La France devient le cinquième pays où Facebook News est lancé. Il y a d’abord eu les États-Unis en 2020, le Royaume-Uni en janvier 2021, l’Allemagne en mai puis l’Australie en août.