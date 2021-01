Facebook News débarque au Royaume-Uni, avant la France

Facebook annonce la disponibilité de son service Facebook News au Royaume-Uni. C’est la première région (hors des États-Unis) à en profiter. Il regroupe plusieurs articles de presse dans un seul et même endroit.

Facebook News constitue « un investissement pluriannuel qui permettra au vrai journalisme d’être à la portée de nouveaux publics, tout en offrant aux éditeurs davantage d’opportunités publicitaires et d’abonnements », indique le réseau social. Il s’engage à rémunérer les médias pour les contenus qui ne se trouvent pas déjà sur la plateforme.

Parmi les médias à avoir accepté Facebook News au Royaume-Uni se trouvent The Guardian, le Financial Times, The Economist, The Mirror et Daily Mail. Il y a également des magazines (Glamour et Vogue), ainsi que les chaînes de télévision (Sky News et Channel 4).

Facebook News, qui peut être personnalisé par les utilisateurs au Royaume-Uni, ambitionne de rapprocher ces derniers « d’histoires qui ont un impact sur leur vie et sur la communauté qui les entoure », selon le réseau social.

Qu’en est-il de la France ? Facebook News verra le jour chez nous un jour ou l’autre. Le groupe de Mark Zuckerberg l’a déjà annoncé. Il a également dit qu’il arrivera en Allemagne, en Inde et au Brésil. Il n’y a pas encore de date précise. Nous ne savons pas non plus si les négociations avec les médias français sont bien entamées.