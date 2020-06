Facebook News est disponible aux USA

En octobre dernier, Facebook introduisait via une session de tests limités à certains utilisateurs aux Etats-Unis une nouvelle section : Facebook News. Dédiée aux actualités et au journalisme, cette nouveauté est désormais disponible sur tout le territoire des USA. Les actualités locales ont également fait leur apparition dans la fonctionnalité. Ce serait un euphémisme que de déclarer à quel point le chemin qu’a parcouru Facebook à travers tous les obstacles du monde de l’information a été long.

Le réseau social avait par exemple tenté d’offrir une liste d’actualités particulièrement populaires sur son réseau. Mais le licenciement des éditeurs qui s’occupaient de cette fonction, remplacés par des algorithmes, a mené à un nombre grandissant de fake news au sein de cette liste, qui a donc été supprimée au début de l’été 2018. Facebook avait également tenté les « Instant Articles », où la publicité et les abonnements étaient restreints, ce qui a causé la fuite de bien des éditeurs qui basaient leurs revenus dessus. Avec Facebook News, l’entreprise compte bien proposer un produit fini, qui reflète tout l’apprentissage qui a été fait avec ces erreurs : les journalistes et les algorithmes travaillent ensemble, proposant des actualités personnalisées pour chaque utilisateur. On peut réagir et partager à ces publications, mais pas les commenter. Les utilisateurs peuvent également choisir de ne plus afficher certains contenus, en se basant sur des thèmes ou des journalistes qu’ils ne veulent plus voir.