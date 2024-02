Au Royaume-Uni, l’IA accomplira certaines tâches de la fonction publique

L’IA va t-elle remplacer les fonctionnaires au Royaume-Uni ? Le gouvernement britannique préconise en tout cas clairement l’usage de l’IA pour effectuer des tâches traditionnellement réalisées par des fonctionnaires, comme la rédaction des mémos écrits par les attachés parlementaires. Oliver Dowden, le vice-Premier ministre britannique, prévoit ainsi d’introduire un outil d’IA appelé la « boîte rouge », un outil capable d’absorber et de résumer les informations provenant de sources fiables telles que les comptes rendus parlementaires. Un autre système d’IA est en cours de test pour la rédaction de réponses individuelles aux consultations publiques. Bien que l’on ne sache pas à quelle vitesse l’outil AI peut accomplir ce travail, Dowden estime qu’il faut trois mois à 25 fonctionnaires pour réaliser ce type de tâche, sous entendant que l’IA se montrerait beaucoup plus rapide. Cependant, une supervision humaine et la vérification des sources seront maintenues afin de garantir que l’IA ne produise pas de contenus erronés voire problématiques.

Le premier Ministre britannique Rishi Sunak

L’autre justification de l’IA est plus politique : en bon ordo-libéral, Oliver Dowden pense en effet que la technologie de l’IA est absolument essentielle pour réduire les emplois dans la fonction publique, ce qui est par ailleurs l’un des objectifs du gouvernement britannique actuel. Le Premier ministre Rishi Sunak est sur la même ligne et estime de son côté que la technologie moderne permet d’accroître la productivité gouvernementale. Malgré ces annonces, le vice-premier Ministre reconnaît la nécessité d’une certaine « retenue » sur le sujet, précisant que le gouvernement n’utiliserait pas l’IA dans des domaines controversés ou hautement sensibles sur le plan politique. La division IA du gouvernement devrait tout de même passer de 30 à 70 employés et recevoir un nouveau budget de 110 millions de livres sterling (139,1 millions de dollars), contre 5 millions de livres sterling (6,3 millions de dollars) auparavant.