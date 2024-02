Amazon Prime Video : les publicités en France arrivent dès le 9 avril

C’est au tour de la France d’accueillir les publicités sur Amazon Prime Video. Ce sera une réalité dès le 9 avril 2024. Le groupe a prévenu aujourd’hui ses clients par le biais d’un e-mail.

Les pubs arrivent sur Prime Video en France

Amazon Prime Video, qui propose déjà les publicités dans d’autres pays comme les États-Unis, assure que l’expérience utilisateur restera positive. Le service parle de publicités « en quantité limitée ». « Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d’augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video », dit Amazon. Son argument : avoir moins de pubs que les chaînes de télévision et les autres services de streaming.

Ainsi, la publicité arrive dès le 9 avril 2024. Et bien qu’Amazon ne le précise pas, il y a une autre modification notable : la perte du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Mais il est possible de retrouver l’expérience proposée jusqu’à présent. Comment ? Il faut payer.

En effet, Amazon Prime Video propose aux clients de payer une option à 1,99€/mois par mois. Elle permet de n’avoir aucune publicité et rétablit le Dolby Vision, ainsi que le Dolby Atmos.

Les changements évoqués concernent la France. Amazon précise dans son e-mail que les clients en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ne verront pas de publicités… pour le moment du moins.

Pour rappel, Amazon Prime propose la livraison offerte sous 24 heures, l’accès à Prime Video, des offres shopping, le service de streaming musical Amazon Prime Music, le stockage de photos sur le cloud et plus encore. L’abonnement est disponible pour 6,99€/mois ou 69,90€/an.