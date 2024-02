Free prépare une box 5G avec un accès Internet rapide

La Freebox Ultra n’est pas la seule nouvelle box de Free. En effet, le fournisseur d’accès prépare une nouvelle box 5G qui va surtout intéresser les Français qui sont des zones où l’accès à Internet est compliqué, voire absent avec les réseaux traditionnels (ADSL/VDSL, fibre).

Bientôt une box 5G chez Free

Sur X (ex-Twitter), Free 1337, qui se veut le compte officiel de Free dédié au réseau, a répondu à un internaute demandant des nouvelles sur une offre box 5G. Le compte a réagi avec cinq emojis représentant une fusée. L’opérateur choisit généralement une fusée quand un produit s’apprête à sortir, c’est un moyen de commencer à faire le buzz.

🚀🚀🚀🚀🚀 — Free 1337 (@Free_1337) February 21, 2024

Free propose déjà une box 4G avec un prix de 29,99€/mois. Cela donne accès au réseau avec un débit de 320 Mb/s en téléchargement (download), 50 Mb/s en envoi (upload) et à un quota Internet mensuel de 250 Go.

Le fait de passer à la 5G permettra d’avoir de bien meilleurs débits. Il n’est cependant pas encore précisé quelle vitesse proposera Free à ses clients ni si le prix sera toujours de 29,99€/mois. On peut également espérer que le quota Internet mensuel augmente et ne reste pas à 250 Go.

Que fait la concurrence ? Bouygues Telecom propose déjà une box 5G avec des débits atteignant 1,1 Gb/s. Le prix est de 40,99€/mois. Il y a également Orange avec une offre à 42,99€/mois qui permet d’atteindre 1 Gb/s. Pour sa part, SFR ne propose pas (encore ?) une box 5G à ses clients.