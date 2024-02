Windows 11 : installer les mises à jour sans redémarrer va être possible

Les utilisateurs de Windows doivent de temps en temps en temps redémarrer leur PC parce qu’il faut installer une mise à jour. Cela devrait changer à l’avenir avec le redémarrage qui ne sera plus requis.

Une nouveauté intéressante pour Windows 11

Selon Windows Central, Microsoft travaille pour intégrer le système Hotpatch sur Windows 11. Celui-ci est déjà proposé sur Windows Server et permet l’installation de mises à jour de sécurité sans redémarrer. Microsoft le présente de cette façon :

Le Hotpatching est une façon d’installer les mises à jour de sécurité du système d’exploitation sur les machines virtuelles Windows Server Datacenter: Azure Edition prises en charge qui ne nécessite pas de redémarrage après l’installation. Le principe est d’appliquer des correctifs au code en mémoire des processus en cours d’exécution sans avoir à redémarrer le processus.

L’idée est de permettre aux utilisateurs d’installer les mises à jour de sécurité mensuelles sans interrompre leur flux de travail et sans demander un redémarrage. Cependant, vous devrez toujours redémarrer votre système tous les deux mois pour installer une « mise à jour de base » pour les versions suivantes et les quelques mois suivants sans redémarrage. Redémarrer votre système une fois tous les trois mois semble beaucoup plus intéressant que de le redémarrer tous les mois.

Ce système devrait voir le jour avec Windows 11 24H2, qui devrait être disponible dans le courant du second semestre de 2024.