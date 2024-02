Xiaomi dévoile le Xiaomi 14 Ultra, un flagship haut de gamme avec un bloc photo impressionnant

Il est de sortie… en Chine. Xiaomi a dévoilé ce vendredi 23 février le Xiaomi 14 Ultra, son flagship le plus haut de gamme. Equipé d’un écran OLED de 6,73 pouces à la définition de 3200 x 1440 pixels et au taux de rafraîchissement dynamique (de 1 à 120 Hz), le Xiaomi 14 Ultra embarque logiquement un processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 ou 16 Go de RAM, ainsi qu’une batterie de 5300 mAh compatible avec la charge rapide filaire 90W (permettant une recharge complète en 34 minutes promet Xiaomi) et 80W pour la charge sans fil. La nouvelle surcouche d’interface HyoerOS remplace le désormais vieillissant MIUI et à priori, ce ne sera pas non plus la révolution.

Le gros atout du Xiaomi 14 Ultra, c’est son bloc photo, dont on avait pu entrevoir il y a quelques jours les performances spectaculaires. Ce bloc comprend le capteur principal 1 pouce grand angle (23 mm) atteint les 50 mégapixels (ouverture de f/1,63 à f/4,0 avec 1024 positions, une première sur mobile), un second capteur ultra grand-angle (eq. 12 mm) 50 mégapixels (f/1,8), un téléobjectif x3,2 (eq. 75mm) à ouverture f/1,8, et enfin un autre téléobjectif x5 (eq. 120 mm) à ouverture f/2,5. Les 4 capteurs ont été conçus en collaboration avec le grand spécialiste de la photo Leica, et l’ISP (Image Signal Processor) bénéficie des apports d’une IA de traitement d’image baptisée ici Xiaomi AISP.

Ce modèle très haut de gamme est pour l’instant uniquement disponible à la vente en Chine, et en trois déclinaisons, soit une version avec 12 Go de RM et 256 Go de capacité de stockage (835 euros HT après conversion yuan), une seconde version avec 16 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage (900 euros HT après conversion) et une troisième version avec toujours 16 Go de RAM et 1 To de capacité de stockage (1000 euros HT après conversion).

La date de disponibilité du Xiaomi 14 Ultra en Europe n’a pas encore été annoncée.