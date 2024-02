Google Pay laisse définitivement la place à Google Wallet aux Etats-Unis

Google a annoncé que Google Pay ne sera plus disponible aux États-Unis à partir du 4 juin 2024, un arrêt logique du service qui s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des applications de paiement du géant américain. Après cette date, Google Pay ne sera plus proposé qu’à Singapour et en Inde, où des besoins spécifiques justifient son maintien. Cette décision fait suite au remplacement de Google Pay par Google Wallet en 2022, bien que Google Pay ait continué de fonctionner dans certains pays, y compris les États-Unis. Après cette transition, des fonctionnalités telles que les paiements entre pairs et la gestion des soldes seront eux aussi supprimées, Google recommandant d’utiliser son liseur de recherche pour trouver des offres et des promotions. Les utilisateurs pourront toujours transférer leur solde Google Pay vers un compte bancaire via le site Web de Google Pay après la fin du service aux États-Unis.

Google Wallet, qui a de fait remplacé Google Pay, compte cinq fois plus d’utilisateurs que GPay dans 180 pays. Outre les paiements, Google Wallet stocke des cartes de crédit et de débit, des passes de transport, des cartes d’identité, des permis de conduire et même des clés de voiture virtuelles. L’évolution du système de paiement de Google a été quelque peu complexe, commençant avec le lancement de Google Wallet en 2011, suivi par Android Pay en 2015, puis une fusion et un rebranding en Google Pay en 2018, pour finalement revenir sous l’égide de Google Wallet.