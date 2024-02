Reddit dépose sa demande d’introduction en Bourse et dévoile des données

Reddit a fait le dépôt de son dossier pour se lancer en Bourse et devenir une entreprise cotée avec l’étiquette RDDT. Le dossier a été déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. La société prévoit d’être cotée à la bourse de New York (NYSE).

Reddit prépare son entrée à la Bourse

Dans les documents disponibles, Reddit mentionne avoir 73 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d’utilisateurs chaque semaine. Malgré son succès auprès du public, la plateforme aux 100 000 forums (subreddits) n’a jamais réussi à dégager de profits.

Comme Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, son modèle économique repose sur la publicité, mais elle ne s’est pas hissée à leur niveau. La société a réalisé plus de 666 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2022 et 804 millions en 2023. Elle a réduit ses pertes nettes de 159 millions de dollars en 2022 à 91 millions l’année dernière.

« Être cotés nous permet de lever des fonds et d’offrir une liquidité à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit », a commenté Steve Huffman, cofondateur de la société, dans une lettre accompagnant la demande auprès de la SEC.

Reddit compte réserver autour de 1,3 million d’actions ordinaires pour financer des programmes permettant à ses utilisateurs de « concrétiser leurs idées », soit environ 1% des actions émises. « Je n’ai jamais été aussi enthousiaste concernant l’avenir de Reddit que je le suis aujourd’hui », a poursuivi le patron. Il a notamment évoqué des opportunités de croissance grâce à la publicité, le commerce en ligne sur la plateforme ou encore la commercialisation de licences de données pour les groupes spécialisés dans l’intelligence artificielle. L’un d’eux a été signé avec Google.

De plus, Reddit attribuera les actions à l’aide d’un système à plusieurs niveaux, en commençant par « certains utilisateurs et modérateurs que nous avons identifiés et qui ont contribué de manière significative aux programmes de la communauté Reddit ». Après ce premier palier, les personnes ayant un karma d’au moins 2 000 et celles « ayant effectué au moins 5 000 actions de modération » seront invitées à acheter des actions.