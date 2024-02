La FTC interdit à Avast de pister ses utilisateurs et ajoute une amende de 16,5 millions de dollars

La Federal Trade Commission (FTC) vient de tacler le géant de l’antivirus Avast. La firme leader dans son domaine est en effet accusée par la FTC d’avoir vendu les données de navigation web de ses clients à des annonceurs, malgré les promesses que ses produits protégeraient les utilisateurs contre le pistage en ligne. Pour avoir menti sur ces pratiques de confidentialité, Avast récolte une amende de 16,5 millions de dollars et n’a bien sûr plus le droit de poursuivre le pistage à des fins publicitaires.

L’enquête de la FTC a révélé qu’Avast avait collecté les données de navigation en ligne détaillées de ses clients, y compris les recherches web et l’ensemble des sites visités, via ses propres extensions de navigateur… prétendument destinées à bloquer les cookies de suivi en ligne et à protéger la vie privée ! De plus, il a été prouvé qu’Avast, via sa filiale Jumpshot, avait vendu les données récoltées à plus d’une centaine d’entreprises, générant ainsi des revenus substantiels.

Les données revendues incluaient des informations sur les croyances religieuses des utilisateurs, leurs problèmes de santé, les affiliations politiques et bien d’autres détails personnels. Cette récolte illégale de données a été révélé suite à une enquête conjointe de Vice News et PCMag au mois de janvier 2020, enquête qui a avait dévoilé la vente par la filiale d’Avast Jumpshot des données de navigation web à des grandes entreprises. A l’époque, Jumpshot avait alors accès aux données d’une centaine de millions de personnes ! Ces révélations explosives avaient poussé Avast à fermer Jumpshot peu de temps après. Suite à la décision de la FTC, Avast a déclaré avoir arrêté les pratiques mis en cause et s’est dit globalement satisfait que l’affaire soit finalement résolue.