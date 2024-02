Google annonce Gemma, des modèles d’IA orientés vers les chercheurs

Google continue d’investir dans l’intelligence artificielle et annonce aujourd’hui Gemma. Il s’agit de plusieurs modèles d’IA qui visent les chercheurs souhaitant un système local plutôt qu’un accès via le cloud.

Annonce de Gemma

Google déclare que Gemma a été développé par DeepMind et d’autres équipes de l’entreprise. Gemma partage certains composants techniques et d’infrastructure avec son grand frère Gemini. Deux modèles spécifiques sont disponibles : Gemma 2B et Gemma 7B. Les chercheurs peuvent accéder à des modèles Gemma pré-entraînés et adaptés aux instructions qui peuvent fonctionner sur leur ordinateur, ainsi que dans le cloud. Ce sera optimisé pour fonctionner sur les GPU Nvidia, ainsi que sur les TPU (Tensor Processing Units) de Google Cloud.

Google affirme que Gemma offre « les meilleures performances pour leur taille par rapport à d’autres modèles ouverts » et qu’il « surpasse des modèles beaucoup plus grands sur des points de référence clés ».

En termes d’utilisation, Google autorise « une utilisation et une distribution commerciales responsables pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille ».

D’autre part, Google précise mettre Gemma gratuitement à la disposition des chercheurs avec sa plateforme de recherche Kaggle, et c’est également disponible gratuitement dans les carnets de notes Colab. Si vous n’avez pas encore utilisé Google Cloud, vous pouvez accéder à Gemma avec 300 dollars de crédits gratuits, et les chercheurs peuvent acheter jusqu’à 500 000 dollars de crédits pour l’utiliser via Google Cloud.

Google Gemma est disponible dès maintenant dans le monde entier.