Android 15 : Google retire la developer preview à cause d’un problème de corruption

Quelques jours après la sortie de la première Developer Preview d’Android 15, Google a décidé de la retirer de ses serveurs à cause d’un problème de corruption rencontré par plusieurs testeurs.

Un problème avec la developer preview d’Android 15

Il faut savoir que Google propose deux types de téléchargements : le fichier OTA (over-the-air) et le fichier complet. Le premier est moins lourd et comprend les éléments essentiels pour mettre à jour vers une nouvelle version. Le second se veut le système complet et peut donc réinstaller au passage certains fichiers. Ici, Google a temporairement retiré de ses serveurs les fichiers OTA pour Android 15. Il n’y a pas de problème avec les fichiers complets.

Sur son site, Google indique :

Un problème lié au sideloading de la Developer Preview 1 peut parfois entraîner l’affichage d’un message « L’appareil est corrompu » une fois le sideloading terminé. En raison des perturbations potentielles que ce problème peut entraîner, nous avons temporairement désactivé les téléchargements des fichiers OTA jusqu’à ce que nous puissions résoudre le problème. Pour contourner ce problème, nous recommandons aux développeurs de flasher une image complète sur les appareils de test.

Si vous avez installé la première developer preview d’Android 15 et rencontrez le problème évoqué, vous devez télécharger le fichier complet de la mise à jour disponible ici puis procéder à son installation.

Google a récemment indiqué que la deuxième developer preview sera disponible en mars. Il y aura ensuite la première bêta en avril. On retrouvera quatre bêtas au total, à hauteur d’une nouvelle par mois jusqu’en juillet. La version finale d’Android 15 sortira après, mais Google ne donne pas encore une date précise.