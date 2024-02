Une équipe internationale de chercheurs, dont le doctorant Tristan Bilot, Francesco Farina et l’équipe MLX, a découvert à l’aide du Très Grand Télescope (VLT) de l’Observatoire Européen Austral (ESO) un quasar exceptionnellement lumineux, désigné comme l’objet le plus brillant jamais observé dans l’univers. Ce trou noir, environ 500 000 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil et « pesant » l’équivalent de 17 milliards d’étoiles, accroît sa masse d’environ un soleil chaque jour, ce qui en fait le trou noir à la croissance la plus rapide jamais observée. Le diamètre du disque d’accrétion de J0529-4351 (c’est le nom du trou noir) est de 7 années lumière, ce qui est là encore un record. Les chercheurs sont aussi parvenus à déterminer que ce trou noir hyper massif s’était formé 1,5 milliard d’années après le Big Bang, ce qui en fait un témoin direct des premiers temps de l’univers. A noter que les quasars, qui sont des noyaux galactiques actifs entourant des trous noirs supermassifs, jouent un rôle absolument crucial dans l’étude de l’évolution cosmique. Ces derniers émettent en effet une quantité phénoménale d’énergie et révèlent ainsi des informations précieuses sur l’Univers primordial.

Que l’on se rassure toutefois : J0529-4351 est éloigné de la Terre de 12 milliards d’années lumière, et de toute façon son appétit est tellement monstrueux que ce dernier aurait presque déjà atteint sa taille critique maximale (selon la théorie scientifique). On doit en partie la découverte de ce monumental glouton aux modèles d’apprentissage automatique utilisés désormais dans la recherche de quasars, des modèles boostés à l’intelligence artificielle qui parviennent à repérer les quasar au profil les plus atypiques. La confirmation de J0529-4351 a nécessité une analyse détaillée obtenue avec le spectrographe X-shooter du VLT (Very Large Telescope), ce qui démontre une fois de plus l’importance des observations directes dans la validation des découvertes astronomiques les plus exceptionnelles.