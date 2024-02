En 2023, l’Europe a été la région du monde la plus touchée par les cyberattaques

Si l’on en croit un récent rapport d’IBM, en 2023, l’Europe est devenue la région du monde la plus ciblée par les cyberattaques. Le Vieux Continent dépasse désormais la région Asie-Pacifique et représente à lui seul 32 % des incidents. Ce changement de focus de la part des hackers ne concerne pas seulement l’Europe, le rapport d’IBM notifiant également une augmentation notable des incidents en Amérique du Nord, qui devient du même coup la deuxième région la plus affectée. La montée des cyberattaques en Europe fait partie d’une tendance mondiale caractérisée par une augmentation alarmante de 71 % des attaques à partir d’ID de véritables utilisateurs (dont les identifiants ont été piratés) et une hausse de 266 % des déploiements de malwares. En d’autres termes, les hackers sont passés en quelques années d’une stratégie de rapine basée sur l' »exploit » (craquer un site informatique sécurisé par exemple) ou sur le phishing, au vol d’identifiants permettant de multiplier les larcins sur une plus large échelle.

Cette nouvelle tendance serait aussi liée à la facilité d’accès des fichiers d’identités compromises, fichiers généralement disponibles sur le Dark Web. Au sein de l’Europe, le Royaume-Uni est le plus ciblé, avec 27 % des attaques, suivi par l’Allemagne et le Danemark. IBM attribue la vulnérabilité croissante de l’Europe à plusieurs facteurs tels qu’une incidence élevée des attaques par ransomware et l’utilisation étendue des plateformes cloud, qui pourraient potentiellement élargir la « surface d’attaque ». Pour combattre ces menaces, IBM recommande aux entreprises plusieurs stratégies, parmi lesquelles l’adoption sécurisée de l’IA, des tests de sécurité plus rigoureux et la mise en place d’un plan de réaction complet et détaillé aux potentielles attaques.