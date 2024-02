Uber Eats lance un service de livraison par robots autonomes… au Japon

Uber Eats, en collaboration avec Mitsubishi Electric et la startup de robotique autonome Cartken, s’apprête à introduire un nouveau service de livraison de nourriture au Japon, un service qui utilise … des « robots de trottoir » autonomes ! Prévue pour être lancée dans une zone désignée de Tokyo d’ici la fin mars, cette initiative représente une étape pionnière dans le domaine des services de livraison automatisés. Le service représente aussi une consolidation significative du partenariat existant entre Uber et Cartken, les deux entreprises fournissant déjà un service de livraison similaire à Fairfax, en Virginie et à Miami. La collaboration avec Mitsubishi Electric représente en revanche un premier effort d’internationalisation, la société japonaise supervisant les opérations à Tokyo.

Pour Shoji Tanaka, directeur général senior de Mitsubishi Electric, ce nouveau service n’est qu’un début : « Nous espérons que cette initiative tout juste annoncée servira de catalyseur pour la diffusion des services de livraison robotisée au Japon », a déclaré le dirigeant. « À l’avenir, nous travaillerons avec des bâtiments et des infrastructures d’usine, ce qui constitue l’une de nos forces, afin que les robots autonomes puissent livrer dans divers types d’installations. »

Le service de livraison utilisera le robot de trottoir autonome modèle C de Cartken, équipé d’un bac de chargement de 27 litres et conçu pour se déplacer à une vitesse d’environ 5,3 km/h. Le modèle C dispose en outre de capacités de navigation avancées, grâce à un ensemble de capteurs, de caméras et de logiciels qui lui permettent d’analyser son environnement et de s’y déplacer efficacement. De plus, les employés de Mitsubishi Electric, seront en mesure de surveiller et de contrôler le robot à distance, garantissant ainsi le bon fonctionnement de la flotte et une capacité d’intervention rapide en cas de pépin.