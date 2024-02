Xbox ne compte pas abandonner les jeux au format physique

Phil Spencer, le patron de la branche jeu vidéo de Microsoft, l’assure : les jeux au format physique vont continuer d’exister sur Xbox. Cela fait suite à plusieurs interrogations de la part des joueurs.

Les jeux Xbox physiques restent en place

L’un des jeux AAA en 2024, Senua’s Saga : Hellblade II, sera publié par Microsoft en tant que titre dématérialisé uniquement. Par ailleurs, dans le cadre des récents licenciements de Microsoft dans le secteur des jeux vidéo, une rumeur a fait état que Microsoft a fermé sa division chargée de distribuer les jeux Xbox sur disque physique dans les magasins.

Mais dans une interview avec Game File, Phil Spencer se veut assez rassurant sur ce format. « Nous soutenons les supports physiques, mais nous n’avons pas besoin de les promouvoir de manière disproportionnée par rapport à la demande des clients », a déclaré le responsable. « Nous livrons des jeux physiques et dématérialisés, et nous ne faisons que suivre ce que font les clients. Et je pense que notre rôle dans la gestion de la Xbox est de répondre aux attentes de la majorité des clients. Et à l’heure actuelle, la majorité de nos clients achètent des jeux en version dématérialisés ».

Il conclut sur le sujet en disant : « Je dirai que notre stratégie ne repose pas sur le passage au tout dématérialisé. Se débarrasser des supports physiques n’est pas stratégique pour nous ».

Une allusion à la Xbox Series X et la PlayStation 5

En ce qui concerne les informations selon lesquelles Microsoft aurait fermé des divisions pour aider à distribuer des jeux Xbox physiques dans les magasins, Phil Spencer a déclaré que cela faisait partie de la réorganisation, ajoutant : « Nous avons donc des équipes chargées de la vente physique, c’est-à-dire de la vente de jeux dans les points de vente physiques. C’est donc ce que l’équipe a fait. Il ne s’agissait pas de nous débarrasser de cette capacité ».

Microsoft commercialise déjà une Xbox sans lecteur de disque : il s’agit de la Xbox Series S. Pour sa part, la Xbox Series X embarque bien un lecteur, à l’instar de la PlayStation 5. Mais ces deux-là « sont en quelque sorte devenues les derniers appareils électroniques grand public dotés d’un lecteur », dit Phil Spencer. Selon lui, « c’est un vrai problème rien qu’en termes de nombre de fabricants qui construisent des lecteurs et de coûts associés. Quand on pense aux rouages que l’on va mettre dans une console — et comme il y a moins de fournisseurs et moins d’acheteurs — le coût du lecteur a un impact ».