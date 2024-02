Le groupe de hackers LockBit visé par une opération de police internationale

Une récente opération policière internationale, coordonnée par le Royaume-Uni et les États-Unis, a porté un coup dur au gang de cyberpirates LockBit. Ce groupe, célèbre pour ses nombreuses cyberattaques à l’échelle mondiale, a vu ses sites Internet repris par les autorités, comme l’a rapporté l’agence Reuters lundi soir.

Intervention réussie contre LockBit

Sur la page d’accueil du site de LockBit, un message annonce désormais le contrôle du site par la National Crime Agency britannique. Cette agence collabore étroitement avec le FBI américain et l’unité internationale de lutte contre la cybercriminalité, nommée Operation Cronos. Selon le média spécialisé Cybernews, d’autres sites affiliés au groupe affichent également ce message ou ont été désactivés.

La National Crime Agency, contactée par Reuters, a confirmé le démantèlement du réseau de pirates informatiques, précisant que l’opération est toujours en cours.

LockBit : un fléau pour de nombreux secteurs

Depuis janvier 2020, LockBit et ses affiliés, composés de pirates indépendants utilisant leurs logiciels contre rémunération, ont mené des attaques dans divers domaines tels que la finance, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, les services gouvernementaux et d’urgence, la santé, l’industrie et les transports.

Le groupe, de langue russe, a notamment ciblé des entreprises et institutions françaises. En 2022, LockBit avait attaqué l’hôpital de Corbeil-Essonnes, réclamant un million de dollars de rançon pour ne pas divulguer des données sensibles. En 2023, le groupe a revendiqué des attaques contre des sociétés telles que Thalès, Nuxe, et « Voyageurs du Monde », menaçant de diffuser des données volées si une rançon n’était pas payée.

Une riposte internationale

Face à cette menace, sept agences de cybersécurité nationales, dont l’Anssi française, se sont mobilisées. Elles ont souligné dans une note conjointe que le ransomware LockBit était responsable de 16 % à 27 % des demandes de rançons selon les pays. Aux États-Unis, 1 700 attaques attribuées à LockBit depuis 2020 ont été enregistrées, avec 91 millions de dollars de rançons payées. En France, LockBit a généré 27 % des demandes de rançons en 2022 et 2023, avec 69 cas traités par l’Anssi.

Cette opération marque un tournant significatif dans la lutte contre la cybercriminalité et démontre l’efficacité de la coopération internationale dans ce domaine.