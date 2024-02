La PlayStation Portal est déjà hackée… et peut faire tourner les jeux de la PSP

Il fallait bien que cela arrive. Malgré des ventes solides, la PlayStation Portal a été loin de faire l’unanimité, principalement parce qu’il s’agit avant tout d’un simple écran déporté avec manettes intégrées et non d’une véritable console portable. Andy Nguyen, un hacker réputé de la scène PlayStation hacking, est pourtant parvenu à contourner les limitations de la machine. Epaulé par une team composée de fondus du hacking, Nguyen est parvenu à porter l’émulateur PSP PPSSPP sur la PlayStation Portal, qui peut ainsi accéder à une vaste bibliothèque d’anciens jeux de la PSP !

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024