En plein « come back » après sa traversée versée du désert, Huawei vient de teaser son prochain modèle de smartphone « clamshell » pliable, le Pocket 2. Malgré l’absence de services Google sur ses appareils, le fabricant remonte la pente sur le marché asiatique, et espère sans doute en faire de même ailleurs. Dans un premier temps, c’est donc du Pocket 2 qu’il s’agit un smartphone à écran pliable dont le show de présentation se tiendra le 22 février prochain dans le cadre du « Fashion Festival ». Ls deux cercles sur l’affichette rappellent évidemment les deux zones rondes à l’arrière du P50 Pocket premier du nom. L’une de ces zones est un mini écran OLED circulaire, et la seconde zone contient les 3 capteurs photo.

Le P50 Pocket est encore considéré comme un bijou de technologie… mais souffre toujours autant de l’absence d’applications Google du fait de l’embargo américain qui pèse toujours sur le fabricant. Sans ces services Google, autant dire que le succès est moins que garanti sur les marchés hors de Chine, et ce malgré le très bon fork Android HarmonyOS qui tient lieu de système et d’interface pour les mobiles du groupe.

A priori d’ailleurs, le Pocket 2 ne devrait pas intégrer HarmonyOS Next la prochaine grosse mise à jour du système qui abandonne cette fois complètement la prise en charge des applications Android. Huawei semble plus déterminé que jamais à se construire son propre éco-système à la façon d’un Apple, un pari aussi risqué qu’audacieux.