Le film Dune 2 de Denis Villeneuve s’annonce comme une grosse claque pour tous les amateurs du genre SF. Pour fêter la sortie de ce métrage très attendu (et aussi bien sûr pour faire un joli coup marketing), Microsoft dévoile pour l’occasion une manette Xbox « en lévitation » au dessus d’une dune (en plastique la dune). En fait, la manette est montée sur un support quasi invisible. L’effet est en tout cas spectaculaire, et l’on peut en dire autant du support Xbox en forme d’Ornithoptère, absolument magnifique (et encombrant), ainsi que du skin pour la Xbox Series S.

Hélas, mille hélas, ce superbe combo sera uniquement disponible via un concours organisé par Xbox, concours qui se terminera à la date du 25 mars prochain. Ceci étant dit, il est peut-être préférable que cette manette et son accessoire soient uniquement proposés comme super-lot d’un concours, sachant que le tarif d’un tel produit à la vente coûterait sans doute le prix d’une Xbox Series S… voire plus encore. Pour rappel, Xbox avait déjà proposé ce genre d’initiatives pour la sortie en salles des films Sonic et Barbie.

Dune 2 sortira en salles le 28 février prochain.