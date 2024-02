Duet AI de Google se dévoile pour les utilisateurs inscrits au programme Workspace Labs

Le « collaborateur » Duet AI de Google, qui avait été dévoilé lors du dernier I/O 2023, est désormais déployé (toujours en version de test) pour les utilisateurs inscrits au programme Workspace Labs. Duet AI, qui n’a pas encore pris le nom de Gemini, devrait aussi intégrer bientôt le forfait Google One AI Premium. Pour rappel, Duet AI se présente sous la forme d’un panneau latéral rattaché à plusieurs apps/services de Google. Dans Gmail, Duet AI peut résumer les fils de discussion, rechercher des informations particulières dans la boîte mail, produire une explication de texte du mail reçu, mais aussi créer de toute pièce des emails en fonction des demandes formulées.

Hormis les fonctions directement rattachées à l’envoi et à la réception de mails, on retrouve des fonctions similaires pour Google Drive, comme « Résumer les points clés », « Résumez-moi ce dossier », « Qui a écrit le document de conception du projet B ? », « Quand notre contrat avec le fournisseur A expire-t-il ? », « Combien de clients avons-nous enregistré pour cette application de test ? », etc.

C’est un peu la même tambouille pour Google Docs, la génération d’images en plus, et dans Google Sheets, l’IA peut même créer des tableaux et des formules en fonction de demandes très précises comme « Créer une formule pour trouver la cellule C1 dans la plage D : G et la valeur de sortie dans la colonne G ». Enfin, Google Slides propose la génération d’images et peut aussi générer de nouvelles diapositives.