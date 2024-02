Nvidia dépasse Amazon et Alphabet… en capitalisation boursière

On le pressentait : après être parvenu à hauteur d’Amazon et Alphabet en capitalisation boursière, Nvidia vient donc de dépasser les deux géants de la tech. Le fabricant de puces pèse désormais 1830 milliards de dollars, soit un poil au dessus des 1820 milliards d’Alphabet. Désormais, la société de Santa Clara est la quatrième entreprise la plus valorisée au monde derrière Microsoft (3000 milliards), Apple (2840 milliards) et Saudi Aramco.

Cette progression financière fulgurante, Nvidia la doit évidemment à ses processeurs H100 dédiés aux calculs d’IA, des processeurs que l’on retrouve aujourd’hui dans presque toutes les fermes de serveurs pour les LLM des grosses sociétés du secteur (OpenAI/ChatGPT, Apple, Microsoft/Copilot, Meta/Llama et Amazon). L’explosion des services rattachés à l’IA profite directement à Nvidia, dont les commandes de composants ne cessent de s’accumuler. La demande est telle que les commandes de H100 sont soumises à de longs délais de disponibilité et de livraison.

Plusieurs poids lourds de l’IA ainsi qu’Intel et AMD tentent de développer leur propre puce-IA, mais la conception d’un tel composant reste une affaire extrêmement complexe, et dans l’intervalle, Nvidia ne reste évidemment pas sans agir : le processeur H200, qui contient plus de mémoire et plus de bande passante que son prédécesseur, sera bientôt lancé sur le marché. De quoi pousser la capitalisation encore plus haut ?