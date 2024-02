Les Quatre Fantastiques (Marvel) : le casting officialisé avec la nouvelle date de sortie

Marvel a choisi la Saint-Valentin pour annoncer le casting du prochain film Les Quatre Fantastiques qui regroupera Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. C’est aussi l’occasion de découvrir la nouvelle date de sortie.

Le casting pour Les Quatre Fantastiques

Pedro Pascal incarnera Reed Richards/M. Fantastique, là où Vanessa Kirby sera Susan Storm/La Femme invisible. Pour sa part, Joseph Quinn incarnera Johnny Storm/La Torche humaine et Ebon Moss-Bachrach sera Benjamin Grimm/La Chose. Le méchant Victor Von Fatalis/Docteur Fatalis n’a pas encore été casté. Du moins, il n’a pas été annoncé publiquement.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

Il y a par ailleurs du changement pour la date de sortie. Le film Les Quatre Fantastiques sortira maintenant le 25 juillet 2025 aux États-Unis. Cela signifie que la sortie française devrait avoir lieu le 23 juillet 2025, sachant que les films sortent le mercredi chez nous contre le vendredi aux États-Unis. Cela marque un retard d’ailleurs, sachant que la date annoncée jusqu’à présent était le 30 avril en France et le 2 mai aux États-Unis.

Comme d’habitude avec Marvel, les détails de l’histoire restent maigres. Dans les comics, les Quatre Fantastiques sont des astronautes qui se transforment en super-héros après avoir été exposés à des rayons cosmiques dans l’espace. Reed acquiert la capacité d’étirer son corps jusqu’à des longueurs étonnantes. Sue, la petite amie (et future épouse) de Reed, peut manipuler la lumière pour devenir invisible et lancer de puissants champs de force. Johnny, le frère de Sue, peut transformer son corps en feu, ce qui lui donne la capacité de voler. Et Ben, le meilleur ami de Reed, est totalement transformé en… une Chose, avec des blocs de pierre orange géants en guise de corps, ce qui lui donne une super force — et un cœur perpétuellement lourd à cause de son apparence monstrueuse.