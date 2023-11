Marvel : Pedro Pascal interprèterait Mr Fantastique (Les Quatre Fantastiques)

Marvel Studios aurait déniché le visage de l’un super-héros les plus connus de la Franchise. Si l’on en croit le très bien renseigné Deadline, Pedro Pascal, impeccable dans le rôle du Mandalorien (et dans la série éponyme), interprèterait Reed Richards alias Mr Fantastique dans ce qui s’annonce donc comme une prochaine adaptation des Quatre Fantastiques. L’acteur américain serait sur le point de signer pour ce rôle. Le calendrier serré de Pedro Pascal, qui navigue déjà entre The Mandalorian, The Last of Us, et la production de Gladiator 2, serait actuellement le seul obstacle à une collaboration pour ce nouveau rôle.

Pour rappel, Reed Richards est (dans les Comics) un scientifique génial doté de super-pouvoirs issus du rayonnement cosmique. Ce dernier fait équipe avec Sue Storm, sa compagne, son frère Johnny et son meilleur ami Ben Grimm, tous dotés de pouvoirs bien spécifiques. Dans ce groupe de super-héros, Richards est l’homme élastique, capable d’allonger tous les membres de son corps d’une façon incroyable. Mr Fantastic n’a fait qu’une seule apparition dans le MCU : le super-héros élastique est interprété par John Krasinski dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Les 4 Fantastiques devraient faire leur retour lors de la sixième phase du MCU, ce qui signifie qu’un film Les Quatre Fantastiques (avec Pedro Pascal en Mr Fantastique) ne devrait pas sortir en salles avant 2026, à minima.