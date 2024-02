Super Bowl : le passage d’Alicia Keys a été numériquement retouché pour éliminer un petit déraillement de voix

Il fallait être bien attentif. Alicia Keys a livré une superbe prestation lors du show Usher de la mi-temps du Super Bowl. Superbe, mais pas totalement parfaite. Ceux qui ont regardé le show en direct peuvent aisément en témoigner : la chanteuse a eu un petit déraillement de voix dès le démarrage de son morceau à succès « If I Ain’t Got You ». Pas grand chose certes, mais suffisamment notable pour que les diffuseurs du show sur la chaîne YouTube de la NFL (et sur Apple Music) aient jugé bon de retoucher numériquement ce passage ! Certes, la retouche de contenus vidéo ou sonore n’est plus une rareté à notre époque, mais ici, il est tout de même notable ici que ce mini-remixage sonore ait été effectué aussi rapidement après le direct. Dans la foulée pour ainsi dire…

Last night Alicia Keys’s voice cracked (first video), and fascinatingly, the official NFL YouTube channel appears to be attempting to erase that little moment, having edited it out in their upload (second video). pic.twitter.com/EM4k8rWT8c

— Robert Komaniecki (@Komaniecki_R) February 12, 2024