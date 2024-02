Le futur de la Xbox sera dévoilé le 15 février, annonce Microsoft

Microsoft donne rendez-vous le 15 février 2024 pour parler du futur de la Xbox et il se pourrait bien que ce soit notable au vu des récentes rumeurs. Celles-ci annoncent notamment que plusieurs jeux Xbox vont finalement arriver sur PlayStation 5.

« Rejoignez-nous pour une édition spéciale du podcast officiel de la Xbox », indique le compte officiel de Xbox sur X (ex-Twitter). « Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty font le point sur les activités de la Xbox », est-il précisé. Le rendez-vous aura lieu le 15 février à 21 heures (heure française). Il sera possible d’écouter le programme sur la chaîne YouTube officielle de Xbox.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024