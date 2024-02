Etats-Unis : les ventes de robots industriels chutent de 30%

L’économie des robots industriels est l’un des marqueurs de la santé économique globale d’un pays développé : la croissance de la production de masse (liée à la croissance de la consommation) justifie souvent l’achat de robots industriels, sauf évidemment dans les nombreux secteurs où la production est délocalisée en Asie (mais le point de référence est identique, l’Asie achète alors plus de robots industriels pour satisfaire une demande mondiale en hausse). Après deux années de hausse (durant la pandémie), les commandes de robots industriels ont brutalement chuté l’an dernier aux Etats-Unis : 31 159 robots industriels ont été achetés par des entreprises nord-américaines en 2023, contre 44 196 en 2022, soit une baisse de 30% ! Ce volume de commandes est même inférieur, et de loin, à celui enregistré en 2021 (39 708 commandes de robots industriels).

Il serait certes tentant de minorer cette baisse par les records de ventes du secteur en 2021-2022, mais le niveau de commandes semble tout de même aller plus loin qu’un simple « retour à la normale ». Pour les spécialistes du secteur, la crise économique inflationniste de l’après-Covid aurait rendu les entreprises beaucoup plus frileuses. Ces dernières préfèreraient désormais louer ces parcs de robots d’usine plutôt que de les acheter, sachant que le coût de ces machines est absolument gigantesque y compris pour de très grands groupes comme Tesla par exemple. La location de robots industriels permettrait ainsi de prévenir une nouvelle aggravation des conditions du marché sans le risque d’avoir à rembourser un crédit sur ces unités automatisées au moment où le chiffre d’affaires stagne voire recule. Cette prise de recul serait particulièrement visible dans le secteur des robots destinés à la production automobile, dont les commandes ont chuté de 34% sur un an !