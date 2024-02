Le OnePlus 12R a un stockage moins rapide que celui annoncé officiellement

Le OnePlus 12R n’est pas aussi rapide que prévu. Au départ, le constructeur avait annoncé que le stockage serait de type UFS 3.1 pour le modèle de 128 Go et de type UFS 4.0 pour le modèle de 256 Go, ce qui permet d’avoir des vitesses d’écriture et de lecture plus rapides. Mais ce n’est finalement pas le cas.

Pas d’UFS 4.0 sur le OnePlus 12R

OnePlus est revenu sur les affirmations et déclare désormais que toutes les variantes de stockage du OnePlus 12R sont dotées du système UFS 3.1.

« Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que nous avons fait une erreur dans nos communications pour le OnePlus 12R et pour vous expliquer ce qui va se passer », indique Kinder Liu, le président de OnePlus, sur les forums du groupe. « À la suite d’une erreur, nous avons indiqué que le stockage amélioré par le Trinity Engine serait UFS 4.0 dans certaines variantes. Je peux maintenant confirmer que le stockage dans toutes les variantes du OnePlus 12R est toujours amélioré par le Trinity Engine, mais qu’il s’agit en fait de l’UFS 3.1 », ajoute-t-il. Le Trinity Engine fait référence à un ensemble de technologies logicielles permettant de maintenir les performances de stockage, de mémoire vive et de multitâche au fil du temps.

« Au nom de notre équipe, je voudrais m’excuser auprès de tout le monde pour cette erreur », a noté Kinder Liu tout en ajoutant que les consommateurs qui ont acheté ou précommandé un OnePlus 12R peuvent contacter le service client.

L’UFS 3.1 n’est en soi pas lent, loin de là. Néanmoins, cela reste une erreur notable de la part de OnePlus. De manière générale, l’UFS 4.0 est disponible sur les smartphones haut de gamme. Dans le cas du OnePlus 12R, il est question d’un modèle milieu de gamme.