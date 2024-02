Google investit des dizaines de millions d’euros dans la formation à l’IA en Europe

Ce n’est pas une surprise : Google investit massivement dans l’intelligence artificielle, et pas uniquement pour les besoins de son IA « maison » Gemini. Le géant américain cherche aussi à promouvoir l’éducation et la formation à l’IA en Europe, ce qui se traduit par un investissement de 25 millions d’euros (26,9 millions de dollars),« L’Europe peut montrer la voie en exploitant l’IA pour créer une économie forte et équitable, avec des industries plus productives, un travail plus valorisant et de nombreux nouveaux types d’emplois », déclare Matt ainsi Brittin, président de Google pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (zone EMEA). « Nous voulons jouer notre rôle dans l’autonomisation de la main-d’œuvre européenne, en soutenant les personnes dans le changement afin que chacun puisse en bénéficier. »

Ces 26,9 millions de dollars proviennent de la division à but non lucratif de Google (et sont donc en partie défiscalisés). Sur ce montant, 10,8 millions de dollars sont destinés à la formation des travailleurs européens, et notamment les travailleurs « les plus touchés par les transitions de main-d’œuvre provoquées par l’IA ». L’effort est louable et ressemble à un mea culpa (Google semble avoir conscience que l’IA peut faire perdre de l’emploi des certains secteurs), mais l’on voit mal comment il sera possible de « transitionner » poste à poste vers les métiers de l’IA. Pour le dire autrement, on peut douter que tous les illustrateurs dont la profession est désormais menacée par les IA génératives de type Midjourney deviendront demain des « prompteurs » professionnels pour ces mêmes IA.

On note aussi que la décision de Google ne se double pas d’un plan détaillé concernant les formations ; quelles filières sont visées, quels postes sont destinés à la reconversion, etc.