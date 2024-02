Meta annonce une initiation à l’IA générative avec une école française

Meta (Facebook, Instagram) et Simplon, centre de formation français spécialisé dans le numérique, annoncent un partenariat pour proposer au grand public une initiation à l’intelligence artificielle générative, espérant toucher 30 000 personnes d’ici la fin de l’année 2024.

Une initiation à l’IA générative en France avec Meta

Les deux groupes présentent les Ateliers d’initiation IA, une initiative gratuite et ouverte à tous, sans prérequis, qui a pour but de sensibiliser les Français aux premières notions et à la prise en main de l’intelligence artificielle générative.

À partir du printemps, huit ateliers seront déployés à travers plusieurs villes de France : Marseille, Lyon, Paris, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier et Bordeaux. Les ateliers, qui se dérouleront durant une demi-journée, seront composés de trois thématiques :

Panorama de l’IA générative : présentation des différents outils existants, de la polyvalence de leurs capacités (texte, images, son, vidéo) et de la diversité des cas d’usages

présentation des différents outils existants, de la polyvalence de leurs capacités (texte, images, son, vidéo) et de la diversité des cas d’usages Mise en pratique de l’IA générative avec une prise en main des différents outils via des mises en situation concrètes

avec une prise en main des différents outils via des mises en situation concrètes Sensibilisation aux enjeux et au bon usage de l’IA générative : présentation des limites et des marges de progrès afin de maximiser les opportunités et le bon usage de ces technologies.

Ce programme s’appuie sur l’expertise du collectif de réflexion et d’action Impact AI qui réunit entreprises et organisations pour favoriser l’adoption d’une IA responsable. Simplon s’appuiera sur les écosystèmes régionaux d’emploi et de technologie tels que la French Tech, France Travail, les CCI, etc. De plus, les ateliers seront également disponibles en ligne via un MOOC, mettant l’accent sur de nombreux exercices pratiques.

À la fin du programme, les participants recevront un certificat de suivi de la formation, délivré par Simplon, venant attester de leur initiation et leur capacité à utiliser des outils d’IA génératives pour des tâches liées au traitement de texte, d’image et de son.

« Investir dans la compréhension pour le plus grand nombre de l’IA générative s’inscrit dans la continuité de nos actions de recherche et des outils open source que nous développons. L’IA générative ouvre des perspectives technologiques, économiques et sociales », déclare Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta.