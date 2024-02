Altice (SFR) veut vendre sa fibre en France et espère 10 milliards d’euros

Altice, la maison-mère de SFR, cherche à tout prix à s’en sortir, puisque les activités françaises du groupe croulent sous 24 milliards d’euros de dettes. Selon l’Informé, Altice cherche à vendre sa fibre en France et espère gagner 10 milliards d’euros.

Une vente potentielle à 10 milliards d’euros

Patrick Drahi, le magnat des télécoms, a confié un mandat à la banque d’affaires Lazard en vue de céder XpFibre, la filiale d’Altice France qui détient le réseau en fibre optique de SFR, ainsi que celui de Covage racheté en 2019. À ce jour, Altice France détient 50,01% du capital de XpFibre, le solde étant entre les mains d’Allianz, d’Axa Investment Managers et d’Omers, le fonds de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Ces trois investisseurs avaient racheté en 2018 le bloc minoritaire pour 1,8 milliard d’euros, soit une valorisation de 3,6 milliards pour 100%.

« Le groupe espère accrocher une valorisation de l’ordre de 10 milliards d’euros, mais pour l’instant les offres ne reflètent pas encore cet objectif », indique une source informée du dossier. À date, une demi-douzaine de fonds d’infrastructure seraient engagés dans l’enchère, qui a formellement démarré le mois dernier. Les noms d’Ardian, de KKR, de la Caisse des dépôts du Québec (CDPQ), de Global Infrastructure Partners (racheté le mois dernier par BlackRock) et de DigitalBridge (ex-Colony Capital) sont cités.

Les 10 milliards d’euros sont-ils réellement envisageables ? L’objectif est effectivement atteignable selon plusieurs observateurs. Avec ses quelque 7 millions de prises en fibre optique sur le territoire, XpFibre a affiché un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de près de 300 millions d’euros en 2023, et viserait un doublement de cet agrégat à moyen terme. Dans le secteur, les transactions dépassent régulièrement la barre des 25-30 fois l’Ebitda. Et le groupe de Patrick Drahi est bien placé pour le savoir. En 2019, XpFibre avait racheté le quatrième installateur et exploitant français de fibre optique Covage pour 1 milliard d’euros… soit 45 fois son excédent brut d’exploitation.