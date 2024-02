Fusion Nucléaire : nouveau record pour le réacteur britannique JET… juste avant son démontage

Le réacteur à fusion nucléaire JET a établi il y a quelques semaines un nouveau record de production énergétique : le tokamak a en effet produit 69,26 mégajoules de chaleur à partir d’à peine 0,21 mg de combustible (équivalent à deux kg de charbon). Malgré ce ratio stupéfiant entre l’énergie produite et le matériau combustible utilisé, il est à noter que JET n’est pas parvenu ici à réaliser une production d’anergie nette. En d’autres termes, la quantité d’énergie produite est inférieure à la quantité d’anergie qui a été nécessaire pour déclencher la réaction de fusion. La production d’énergie nette sur la durée reste le graal absolu des scientifiques et ingénieurs qui planchent sur la fusion, un graal qui semble pour l’instant inatteignable avant un horizon sans doute très lointain (comprendre, on ne pourra ps attendre la fusion avant d’enclencher la sobriété énergétique).

Pour rappel, le réacteur européen JET est situé dans dans l’Oxfordshire en Angleterre. Il s’agit d’un réacteur de type tokamak, qui se sert du champ magnétique afin d’accélérer des atomes d’hydrogène modifiés en plasma chaud (sans plasma, pas de fusion). Le record établi il y a quelques semaines Par JET sera aussi son dernier fait d’armes : JET a été mis hors service au mois de décembre dernier, la structure devant être démontée pièce par pièce, et ce jusqu’en 2040. L’après-JET européen se nomme ITER. Ce tokamak, situé à juste à côté du centre d’études nucléaires de Cadarache à Saint-Paul-lez-Duranc, devrait rentrer officiellement en fonction en 2025 (si aucun retard n’intervient d’ici là).

ITER est d’autant plus le successeur direct de JET qu’il bénéficiera des résultats obtenus par ce dernier, ce qui permettra aux scientifiques de mieux régler les paramètres complexes du réacteur. Il y a donc de grandes chances que les records de JET soient battus à l’avenir par ITER. De petits pas en petits pas, l’humanité se dirige ainsi vers un système de production énergétique quasi infini. D’ici une centaine d’années peut-être ?