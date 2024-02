Pixel Fold 2 : un leak dévoile un prototype avancé de l’appareil

Les rumeurs commencent à poindre du coté du Pixel Fold 2, second itération du smartphone pliable de Google. Mishaal Rahman d’Android Authority nous dévoile ainsi la première image d’un prototype avancé du Pixel Fold 2, et ce qui frappe immédiatement au premier regard est l’énorme bloc photo à l’arrière, qui dépasse largement du reste du boitier et qui empêchera sans doute qu’on puisse poser le Pixel Fold 2 bien à plat sur une table. Cet énorme bloc photo semble contenir 4 capteurs répartis sans doute en trois capteurs photo accompagnés d’un 4ème capteur servant à la mise au point et à l’autofocus rapide.

La finesse des smartphones modernes n’est plus vraiment compatible avec la course aux gros capteurs et aux performances photo « premium » : la seule solution est donc de greffer de gros blocs photo sur la coque, sans trop de soucis de design ou de cohérence esthétique d’ensemble, une tendance qui n’est pas le propre des smartphones de Google. On note aussi qu’une fois ouvert, le prototype du Pixel Fold 2 prend la forme générale d’un carré, ce qui reste tout de même moins pratique que le format mini-tablette (par exemple pour la lecture d’eBooks).

Pour rappel, le Pixel Fold 2 disposerait d’un processeur Tensor G4 et de 16 Go de RAM (une augmentation significative par rapport à son prédécesseur), soit la capacité de mémoire la plus élevée jamais vue sur un appareil Pixel. En outre, le stockage UFS 4.0remplacerait l’UFS 3.1 du précédent modèle. La commercialisation serait prévue pour le mois d’octobre 2024.