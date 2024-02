Le Pixel Fold 2 sortirait en retard et avec une puce Tensor G4

Google a présenté son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, lors de l’événement Google I/O du mois de mai de l’an dernier. La firme de Mountain View ne semble pas pressée de sortir son successeur : des fuites rapportées pa Android Authority suggèrent que le Pixel Fold 2 intègrera le processeur Tensor G4, ce qui laisse comprendre que l’appareil pourrait être lancé avec un peu de retard. Sachant que le Tensor G4 devrait être lancé avec la série Pixel 9 plus tard cette année, cela signifie donc que le Pixel Fold sera dévoilé pendant ou après la présentation du Pixel 9 (soit probablement au mois d’octobre prochain) et donc plus d’un an après la sortie du Pixel Fold premier du nom.

Le rapport d’Android Authority mentionne en outre que le Pixel Fold 2 est actuellement au stade « EVT » (Engineering Validation Test), ce qui suggère qu’il reste encore plusieurs étapes à franchir avant de commencer la production de masse. L’appareil disposerait de 16 Go de RAM (une augmentation significative par rapport à son prédécesseur), soit la capacité de mémoire la plus élevée jamais vue sur un appareil Pixel. En outre, le stockage UFS 4.0remplacerait l’UFS 3.1 du précédent modèle.

Pur rappel, le Pixel Fold original avait été lancé en juin 2023. Assez bien accueilli à son lancement, le Pixel Fold n’avait pourtant pas échappé à une masse de problèmes techniques, (malheureusement une habitude chez les appareils mobiles de Google), comme des sonneries aléatoires, un écran pliable qui tarde à s’allumer lorsqu’on l’ouvre, des soucis de charge, des reboots aléatoires, etc. On n’ose d’ailleurs imaginer le déchaînement médiatique qui se serait produit si un appareil Apple avait aligné une telle liste de soucis techniques ou logiciels (si, si). Espérons donc que le prochain modèle sera cette fois un peu plus fiable…