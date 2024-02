L’IA Midjourney pourrait interdire la génération d’images représentant Joe Biden et Donald Trump

Malgré l’ajout de watermarks, ces signatures électroniques cachées qui permettent de connaitre l’origine artificielle des images générées par les IA, les grands groupes du secteur semblent tout de même craindre un emballement des fausses informations, ce qui serait une perspective inquiétante à l’approche de l’élection présidentielle américaine. Bloomberg rapporte que Midjourney (qui publie l’IA éponyme) aurait trouvé une solution radicale, soit interdire purement et simplement toute génération d’image des deux principaux favoris à la course présidentielle, c’est à dire Joe Biden (qui concourt pour un second mandat d’affilée), et Donald Trump (pour un second mandat tout court). Durant une session de chat sur Discord, le CEO de Midjourney David Holz a confirmé aux utilisateurs présents que sa société était sur le point de bannir la génération d’images représentant Biden et Trump. Cette « censure » serait temporaire et s’étendrait sur une durée de 12 mois, soit au delà de l’élection.

Durant cette même session de chat, David Holz a tout de même confessé qu’il aimait bien produire des images de Donald Trump avec l’IA : « Je sais que c’est amusant de faire des photos de Trump – je fais des photos de Trump », a déclaré le CEO « Trump est esthétiquement très intéressant ». On se souvient que de fausses photos crées via Midjourney, qui montraient Donald Trump en train d’être arrêté par la police américaine, avaient suscité un énorme buzz viral sur la toile. Ceci étant, la nature artificielle des images était apparue évidente pour tout le monde…Suite à cette salve d’images, Midjourney avait modifié ses paramètres afin que l’IA ne puisse plus générer des figures publiques en mauvaise posture (dans des situations humiliantes par exemple).