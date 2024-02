Malgré 236 millions d’abonnés, Spotify n’est toujours pas rentable

La croissance de Spotify est phénoménale : de un million d’abonnés payants en 2011 à 226 millions en 2023 au 3eme trimestre 2023, et maintenant 236 millions fin 2023. Le géant suédois du streaming musical affiche un total impressionnant de 602 millions d’utilisateurs mensuels. Malgré cette ascension fulgurante, l’entreprise fait toujours face à des pertes financières.

L’année a débuté avec l’introduction par Spotify d’une interface renouvelée, inspirée par TikTok, recevant un accueil mitigé de la part d’utilisateurs initialement perplexes, mais qui s’est avérée plus conviviale après des ajustements. Parallèlement, la société annonçait avoir franchi le seuil des 500 millions d’utilisateurs actifs. Cependant, confronté à un contexte économique difficile, Spotify a dû augmenter ses prix et réduire son personnel de 25% dans l’espoir de retrouver la rentabilité.

Ces efforts n’ont pas suffi : au quatrième trimestre, Spotify a encore enregistré une perte de 70 millions d’euros, portant son déficit annuel 2023 à 532 millions d’euros. Toutefois, le revenu moyen par utilisateur a légèrement augmenté, atteignant 4,60 €, et les revenus publicitaires ont battu un record avec 501 millions d’euros sur le trimestre. En 2023, Spotify a gagné 113 millions d’utilisateurs et 31 millions d’abonnés payants.

Selon son PDG Daniel Ek, « Spotify a connu un très bon trimestre, clôturant une année de croissance remarquable pour l’ensemble de l’entreprise« . Fin 2023, Spotify comptait 602 millions d’utilisateurs mensuels actifs, une hausse de 23% sur un an. Le nombre d’abonnés payants a augmenté de 15% pour atteindre 236 millions, représentant la majorité des revenus de la société.

Sur l’année entière, l’entreprise a enregistré une augmentation de 13% de son chiffre d’affaires, s’élevant à 13,2 milliards d’euros contre 11,7 milliards l’année précédente. Malgré cela, elle a subi une perte opérationnelle de 446 millions d’euros, une amélioration par rapport aux 659 millions de pertes en 2022. Depuis sa création il y a 18 ans, Spotify n’a jamais affiché de bénéfice net annuel, réalisant seulement occasionnellement des bénéfices trimestriels.

Pour réduire ses coûts, Spotify a annoncé début décembre une troisième vague de réductions de personnel, à hauteur de 17%, soit environ 1.500 employés. Selon Daniel Ek, l’entreprise avait « trop de personnes dans des fonctions support« . Spotify, cotée à la Bourse de New York, a constamment investi depuis son lancement en 2006, en s’étendant sur de nouveaux marchés et en proposant des contenus exclusifs, notamment des podcasts, avec plus d’un milliard de dollars investis. Pour le premier trimestre 2024, Spotify vise 618 millions d’utilisateurs mensuels et prévoit un bénéfice opérationnel de 180 millions d’euros.