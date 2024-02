Jeux Xbox sur PS5 : Microsoft annonce un rendez-vous pour la semaine prochaine

La semaine prochaine, Microsoft organisera un rendez-vous notable, alors que les rumeurs font état de l’arrivée de plusieurs jeux Xbox sur PlayStation 5. Il est notamment question de Starfield, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Gears of War ou encore Hi-Fi Rush.

C’est Phil Spencer, le patron de la branche jeux vidéo chez Microsoft, qui donne rendez-vous. Il écrit sur X (ex-Twitter) :

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024