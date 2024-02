Snap (Snapchat) rappelle et rembourse tous ses drones Pixy

Snap, la société derrière Snapchat, annonce un programme de rappel pour le Pixy, son drone qui a été vendu pendant quelques mois en 2022. La raison de ce rappel est que la batterie peut surchauffer, présentant un risque d’incendie.

Rappel massif des drones Pixy

Quatre cas de problèmes de batterie ont été signalés. Un incident a provoqué un incendie mineur et un second a entraîné une blessure mineure. Snap ne prend donc pas de risque et préfère rappeler l’intégralité des drones Pixy. Voici ce que le groupe indique :

Snap rappelle la batterie au lithium fournie avec la caméra volante Pixy car la batterie peut surchauffer, présentant un risque d’incendie. Nous vous rembourserons votre produit. Les batteries ont été vendues avec la caméra volante Pixy et séparément. Nous demandons à tous les consommateurs de nous envoyer la caméra volante Pixy sans la batterie. Toutes les batteries doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales. Vous pouvez faire votre demande de remboursement dès aujourd’hui en enregistrant vos produits Pixy au programme de remboursement sur le site web de Pixy à l’adresse support.pixy.com/recall. Si vous vous inscrivez pour renvoyer le Pixy et que vous résidez au Royaume-Uni ou en France, nous vous enverrons par e-mail une étiquette de retour prépayée pour le renvoi de votre appareil et nous vous fournirons des informations sur la mise au rebut de la batterie rappelée. Le montant de votre remboursement sera basé sur les produits Pixy encore en votre possession et sur les prix d’achat applicables, y compris les remises applicables tout au long de la période pendant laquelle les produits Pixy étaient disponibles à la vente.

Le Pixy a été vendu sur le site de Snapchat et sur Amazon entre mai 2022 et décembre 2023 pour 274,99 euros. Il y a eu 71 000 ventes. Snap a également vendu des batteries supplémentaires.