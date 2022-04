Snap (Snapchat) dévoile Pixy, un mini-drone avec une caméra

Snap, la société derrière Snapchat, annonce aujourd’hui Pixy, son premier mini-drone. Il embarque une caméra pour prendre des photos et filmer. Et comme on peut s’en douter, il y a une intégration avec Snapchat.

Présentation du drone Pixy de Snap

Le mini-drone Pixy dispose d’un capteur capable de prendre des photos de 12 mégapixels et de filmer en 2,7K à 30 images par seconde. Aussi, il pèse seulement 101 grammes.

L’appareil est conçu pour voler sans avoir besoin d’un contrôleur, et plutôt pour suivre quatre trajectoires de vol spécifiques. Le drone peut vous suivre en tant que sujet pendant 60 secondes à une distance de 2 à 3 mètres. La trajectoire Orbite permet au drone de décoller de votre main et de tourner autour de vous. La fonction Hover permet au drone de rester en place pendant 60 secondes et de suivre vos mouvements depuis un seul endroit. Enfin, la fonction Reveal permet au drone de revenir vers vous à une distance donnée. Vous pouvez également créer des trajectoires de vol personnalisées dans l’application Snapchat, ainsi que forcer le drone à atterrir manuellement.

Une fois la photo ou la vidéo capturée, vous pouvez la transférer sur votre smartphone (avec ou sans fil) pour la retrouver dans l’application Snapchat. Le mini-drone dispose d’une capacité de stockage de 16 Go et peut stocker jusqu’à 1 000 photos ou 100 vidéos selon les dires de Snap. Aussi, il est bon de noter qu’il est possible d’exporter le contenu vers son smartphone pour un usage autre que Snapchat.

Pour ce qui est de l’autonomie, Snap dit que la batterie lithium-ion peut tenir entre 5 et 8 vols. La recharge de 0 à 80% se fait en 20 minutes. Il est possible de charger via le port USB-C de l’appareil.

Prix et date de sortie

Le mini-drone Pixy de Snapchat est disponible dès maintenant à l’achat dans deux pays pour l’instant : les États-Unis et la France. Le prix est de 274,99 euros. La livraison se fera d’ici 11 à 12 semaines, il faut donc être patient. L’achat se fait sur pixy.com.