Google Maps ajoute de l’IA générative pour mieux vous aider

L’intelligence artificielle débarque un peu partout de nos jours et c’est maintenant au tour de Google Maps de s’y mettre. Le service de cartes va proposer de l’IA générative pour mieux aider les utilisateurs.

Et voilà l’IA générative dans Google Maps

Le système répondra aux demandes de recommandations de restaurants ou de magasins en utilisant son grand modèle de langage (LLM) pour « analyser les informations détaillées de Maps sur plus de 250 millions de lieux et les idées fiables de notre communauté de plus de 300 millions de contributeurs pour faire rapidement des suggestions d’endroits à visiter ».

Google affirme que le système fonctionnera « quelle que soit la spécificité, la niche ou l’étendue de vos besoins ». L’entreprise donne un exemple d’une grande portée concernant les personnes économes à San Francisco. Elle décrit un scénario dans lequel une personne demande à l’application de lui indiquer des lieux de magasins vintage avec des vêtements d’occasion dans la ville. Les modèles d’IA ont analysé les lieux à proximité, ainsi que les photos, les évaluations et les avis de la communauté. L’application propose alors une série d’options, accompagnées de carrousels de photos et de résumés d’avis.

Comme il s’agit d’une IA générative, vous pouvez aller encore plus loin. Si vous demandez à l’application de trouver un bon endroit pour déjeuner, elle cherchera automatiquement quelque chose qui correspond à l’ambiance rétro de la boutique vintage mentionnée plus tôt. En d’autres termes, elle se souvient des choses que vous aimez, dans la limite du raisonnable.

Google dit commencer modestement avec cette première intégration, en travaillant en collaboration avec la communauté de contributeurs Local Guides pour s’assurer que l’IA générative est utilisée de manière réfléchie. Cela signifie que seuls ces contributeurs auront initialement accès à la fonction d’IA générative dans Google Maps. L’entreprise l’ouvrira ensuite à d’autres utilisateurs. Autre limitation : c’est d’abord réservé aux États-Unis.